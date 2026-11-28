സ്വർണവില ഇന്ന് (28 നവംബർ 2026): പവന് ₹400 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹93,760
ആഭരണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി സ്വർണവില ഇന്ന് താഴോട്ട്. പവന് ₹400 കുറഞ്ഞ് ₹93,760 ആണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്; ഗ്രാമിന് ₹11,720.
- പവന് ₹400 കുറഞ്ഞു
- ഒരു പവൻ (22K): ₹93,760
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,720
ആഭരണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി സ്വർണവില ഇന്ന് താഴോട്ട്. പവന് ₹400 കുറഞ്ഞ് ₹93,760 ആണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്; ഗ്രാമിന് ₹11,720.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹94,160 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹91,720 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹2,040 കൂടുതൽ; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,05,560 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹11,800 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,360.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,720
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹93,760
|10 ഗ്രാം
|₹1,17,200
|10 പവൻ
|₹9,37,600
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 28 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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