‘സ്റ്റാലിൻ എന്ന സവർക്കർ 2.0’; കേന്ദ്രത്തിന്റെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ നീക്കത്തിൽ ഡി.എം.കെയെ പരിഹസിച്ച് വിജയ്യുടെ ടി.വി.കെ
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ വിവാദം. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ ‘സവർക്കർ 2.0’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) രംഗത്തെത്തി.
ടി.വി.കെയുടെ ഐ.ടി വിഭാഗമാണ് എക്സിലൂടെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. ആർ.എസ്.എസ് യൂണിഫോം ധരിച്ച സ്റ്റാലിന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ‘സ്റ്റാലിൻ എന്ന സവർക്കർ 2.0’ എന്ന പരിഹാസക്കുറിപ്പും നൽകി. സ്റ്റാലിനും മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും ആർ.എസ്.എസ് അംഗങ്ങളായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആനിമേഷൻ ചിത്രവും പാർട്ടി പങ്കുവെച്ചു. ‘പൂർണമായും സംഘപരിവാർ പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയ നിമിഷം’ എന്ന പരിഹാസവും പോസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതുക്കിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഡി.എം.കെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ടി.വി.കെയുടെ വിമർശനത്തിന് കാരണം. ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ 50 ശതമാനം വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്തുണയെന്ന് ഡി.എം.കെ നേതാവ് എ. രാജ വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ നിർദേശം 1971ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തുന്നത്. ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ പേരിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്ന ആശങ്ക നേരത്തെ ഡി.എം.കെ ഉയർത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ ബിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ദീർഘകാല പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, ഡി.എം.കെയുടെ നിലപാടുമാറ്റം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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