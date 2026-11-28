യെമൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പൽ ആയുധധാരികൾ പിടിച്ചെടുത്തു; നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്
യെമൻ തീരത്തിന് സമീപം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചരക്കുകപ്പൽ ആയുധധാരികളായ സംഘം കയറി പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ബ്രിട്ടന്റെ യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) ആണ് സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6.30 GMT-ഓടെയാണ് സംഭവം. യെമനിലെ ബൽഹാഫ് തീരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി 64 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ആയുധധാരികൾ കപ്പലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത വിവരം UKMTO-യെ അറിയിച്ചത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിച്ചതായി UKMTO വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റ് കപ്പലുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിന്റെ പേര്, ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, സംഘത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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