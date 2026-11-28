എസ്എംഎ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് സർക്കാർ നൽകും; പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്യാമ്പയിൻ: ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരം: കോഴിക്കോട് എസ്എംഎ (സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി) രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ധനസമാഹരണ ക്യാമ്പയിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്നും മരുന്ന് സർക്കാരിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ സൗജന്യമായി മരുന്ന് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം.
അതേസമയം, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി കുട്ടികൾക്കായി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ഇതുവരെ 30 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായാണ് വിവരം.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തും പ്രതികരണം
പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ അനിവാര്യമാണെന്നും ആരെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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