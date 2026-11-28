രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് ആധിപത്യം; രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 116/6
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 356 റൺസിനേക്കാൾ 240 റൺസ് പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യ.
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പേസ് ബൗളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്. കെയ്ൽ ജാമിസണും ജേക്കബ് ഡഫിയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. നേഥൻ സ്മിത്തും മാറ്റ് ഹെൻറിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് നേടി.
ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ 25 റൺസും റിഷഭ് പന്ത് 23 റൺസും നേടി. ശുഭ്മൻ ഗിൽ 17 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങി. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ 10 റൺസെടുത്ത് അവസാന പന്തിൽ പുറത്തായി. ധ്രുവ് ജുറേൽ ഏഴ് റൺസുമായി ക്രീസിലുണ്ട്.
നേരത്തെ ന്യൂസിലൻഡിനായി ടോം ബ്ലണ്ടൽ 89 റൺസും ടോം ലാഥം 59 റൺസും നേടി. ഇന്ത്യക്കായി ആകാശ് ദീപ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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