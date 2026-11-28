ആഗോള പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കാവുന്ന നിർണായക കണ്ടെത്തലുകൾ എഐ കമ്പനികൾ മറച്ചുവെക്കുന്നു? മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധർ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ലോകത്തെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിർണായക കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബാങ്കുകൾ, സർക്കാരുകൾ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ വിവരസുരക്ഷയ്ക്ക് അടിത്തറയാകുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം.
ദശാബ്ദങ്ങളായി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഗണിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ എഐ മോഡലുകൾ നിർണായക മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്കോട്ട് ആരോൺസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ നിലവിലുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ, സർക്കാർ രേഖകൾ, നയതന്ത്ര ആശയവിനിമയങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ഇമെയിലുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാകാം.
എന്നാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ എഐക്ക് ഇതിനകം സാധിച്ചുവെന്നതിന് സ്ഥിരീകരണമില്ല. കണ്ടെത്തലുകളുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവം വ്യക്തമാകാൻ കൂടുതൽ പരിശോധനയും വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലും ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എഐയുടെ ഗണിതശേഷി അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കുകളും സർക്കാരുകളും വിവരസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പുതിയ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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