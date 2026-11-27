പുതിയ സെൻസസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കെ 2011ലെ കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ; മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പുതിയ സെൻസസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് 2011ലെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. 2027ലെ സെൻസസിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം.
2029ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം 2023ൽ പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും സെൻസസിനും മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനും ശേഷമേ ഇത് നടപ്പാക്കാനാകൂ.
പുതിയ സെൻസസിന്റെ വിശദമായ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാകാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതോടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സെൻസസ് കണക്കുകളായ 2011ലെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും ജനസംഖ്യ, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുടെ നിർണയം, മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണയം തുടങ്ങിയവയിൽ ഈ കണക്കുകൾ നിർണായകമാകും.
എന്നാൽ 15 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിലവിലെ ജനസംഖ്യാ മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കില്ലെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. നഗരവൽക്കരണം, കുടിയേറ്റം, വ്യാവസായിക വളർച്ച എന്നിവയെത്തുടർന്ന് പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനസംഖ്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പഴയ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനർനിർണയം ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ യഥാർഥ ജനസംഖ്യാ സാഹചര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നു.
മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുകയും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ബാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്ക നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു.
നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയവും വനിതാ സംവരണവും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുതിയ സെൻസസ് കണക്കുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമയബന്ധിതമായ നീക്കവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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