'ബിസിസിഐ ചതിച്ചാശാനേ'; വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് കാര്യവട്ടം വേദിയാകില്ല

By MJ DeskAug 22, 2025, 15:22 IST
'ബിസിസിഐ ചതിച്ചാശാനേ'; വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് കാര്യവട്ടം വേദിയാകില്ല
വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകില്ല. ബംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മത്സരങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ലോകകപ്പ് വേദികൾ ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. ഉദ്ഘാടന മത്സരമടക്കം കാര്യവട്ടത്ത് നടക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കുന്നത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ്. വിശാഖപട്ടണം, നവിമുംബൈ, ഇൻഡോർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഐപിഎൽ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ ചിന്നസ്വാമി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിയത്‌

Tags

Share this story

Featured

You may like