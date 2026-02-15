പാകിസ്ഥാനെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ; 61 റൺസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം: സൂപ്പർ-8 ഉറപ്പിച്ചു

By Metro DeskFeb 15, 2026, 22:22 IST
കൊളംബോ: ചിരവൈരികളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ നിലംപരിശാക്കി ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സൂപ്പർ-8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 176 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാൻ 18 ഓവറിൽ 114 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 61 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കി.

​മത്സരത്തിന്റെ ഗതി:

  • ഇഷാൻ കിഷന്റെ വെടിക്കെട്ട്: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയെ (0) നഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷാൻ കിഷൻ തകർത്തടിച്ചു. 40 പന്തിൽ നിന്ന് 77 റൺസ് നേടിയ കിഷനാണ് ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
  • ഇന്ത്യൻ ടോട്ടൽ: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (32), ശിവം ദുബെ (27), തിലക് വർമ്മ (25) എന്നിവരുടെ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസ് എടുത്തു.
  • പാക് ബാറ്റിംഗിന്റെ തകർച്ച: മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് തുടക്കം മുതലേ പിഴച്ചു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ (0) പുറത്തായി. പിന്നീട് വന്ന സയീം അയൂബ് (6), നായകൻ സൽമാൻ അലി ആഗ (7), ബാബർ അസം (5) എന്നിവർ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ പതറി.
  • ബൗളിംഗ് കരുത്ത്: വരുൺ ചക്രവർത്തി, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ കുൽദീപ് യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, തിലക് വർമ്മ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

