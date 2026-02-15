കനൽ കെടാതെ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം: ടോസ് പാകിസ്ഥാന്; ഹസ്തദാനം ചെയ്യാതെ നായകന്മാർ
Feb 15, 2026, 18:50 IST
കൊളംബോ: ടി20 ലോകകപ്പിലെ മഹാപോരാട്ടത്തിന് കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി. നിർണ്ണായകമായ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ നായകൻ സൽമാൻ അലി ആഗ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു. എന്നാൽ ടോസിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടത് അപ്രതീക്ഷിത ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 'നോ-ഹാൻഡ്ഷേക്ക്' (No Handshake) പോളിസി തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും പാക് ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ അലിയും പരസ്പരം കൈകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- ടോസ് വിജയം: മഴ ഭീഷണിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
- കൈകൊടുക്കാതെ നായകന്മാർ: കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാ കപ്പ് മുതൽ ഇന്ത്യ തുടരുന്ന നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണയും ടോസ് വേളയിൽ ക്യാപ്റ്റൻമാർ ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കി. മൈതാനത്ത് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ-നയതന്ത്ര സംഘർഷങ്ങളുടെ നിഴൽ വീണ നിമിഷമായിരുന്നു അത്.
- ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മാറ്റങ്ങൾ: മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് പകരം ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമ്മ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. പേസർ അർഷ്ദീപ് സിംഗിന് പകരം സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് സ്പിന്നർമാരുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.
- കാലാവസ്ഥ: കൊളംബോയിൽ ആകാശം മേഘാവൃതമാണ്. മത്സരത്തിനിടെ മഴ വില്ലനാകാൻ 60 ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്.