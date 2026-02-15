അഭിഷേക് തിരിച്ചെത്തുമോ, സഞ്ജു കളിക്കുമോ; പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ ഇലവൻ
ഐ.സി.സി ടി20 ലോകകപ്പിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാക് നിർണ്ണായക ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പോരാട്ടത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.
നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാതിരുന്ന ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ഇന്നലത്തെ നെറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വയറ്റിലെ അണുബാധ കാരണം അഭിഷേക് പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നെസിലായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാതിരുന്നത്. അഭിഷേക് തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ സഞ്ജു സാംസൺ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് സ്പിന്നർമാർക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ചൈനാമാൻ ബൗളർ കുൽദീപ് യാദവിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുൽദീപ് യാദവ് കൂടി പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മൂന്നു സ്പിന്നർമാർ ടീമിന്റെ സ്പിൻ കരുത്താകും. കുൽദീപ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടംകൈയൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കൊപ്പം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാകും പേസ് നിരയ്ക്ക് കരുത്തേകുക. കൂടാതെ, പേസ് വിഭാഗത്തിൽ ശിവം ദൂബെയുടെ ഓപ്ഷനും ഇന്ത്യക്കുണ്ട്.
അഞ്ചു സ്പിന്നർമാരുമായി പാക് ടീം
അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം അഞ്ച് സ്പിന്നർമാരെ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഷദാബ് ഖാൻ, ഉസ്മാൻ താരിഖ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്, സയിം അയൂബ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്. കൂടാതെ, സയിം അയൂബ് അടുത്തിടെ നന്നായി ബൗൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പാക്കിസ്ഥാന് അഞ്ചാമതൊരു സ്പിൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി ലഭിക്കും. മിസ്റ്ററി സ്പിന്നർ ഉസ്മാൻ താരിഖാണ് പാക് ബൗളിങ് നിരയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട്. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെയും പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം അഞ്ച് സ്പിന്നർമാരെ ഇറക്കി സമാനമായ തന്ത്രമാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യത പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, അക്സർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്/കുൽദീപ് യാദവ്.
പാക്കിസ്ഥാൻ സാധ്യത പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: സയിം അയൂബ്, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സൽമാൻ അലി ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബാബർ അസം, ഉസ്മാൻ ഖാൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഷദാബ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, ഉസ്മാൻ താരിഖ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.