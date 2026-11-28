കൂടുതൽ എംപിമാർ, കൂടുതൽ എംഎൽഎമാർ; സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ വിഹിതം അതേപടി: മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലും വനിതാ സംവരണത്തിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നിർദേശങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് നിർണായക തീരുമാനം.
പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെയും നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെയും എണ്ണം നിലവിലുള്ളതിൽനിന്ന് 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ലോക്സഭയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും നിലവിലുള്ള ആപേക്ഷിക സീറ്റ് വിഹിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. അതായത്, കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ പ്രാതിനിധ്യ അനുപാതം നിലനിർത്താനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം.
ലോക്സഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ 850 ആയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ 650 ആയും ഉയർത്താനാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിലെ നിർദേശം. 1971ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലോക്സഭാ സീറ്റ് അനുപാതം 2051ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവരെ നിലനിർത്തും. അതേസമയം, മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണയം 2011ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നടത്തുക.
ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും 33 ശതമാനം വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 2029ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വനിതാ സംവരണം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. സംവരണം 15 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ഓരോ മൂന്ന് കാലാവധികൾക്കുശേഷവും മാറുന്ന രീതിയിലാകും ക്രമീകരിക്കുക.
ഇതിനായി ഭരണഘടനയുടെ 132-ാം ഭേദഗതി ബിൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്നത്. മണ്ഡല പുനർനിർണയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ഡല ക്രമീകരണത്തിനും പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളുണ്ടാകും.
നേരത്തെ ഏപ്രിലിൽ അവതരിപ്പിച്ച മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ അന്നത്തെ ബില്ലിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പിന് കാരണമായിരുന്നു. പുതിയ നിർദേശങ്ങളിലൂടെ പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമം.
നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെ ചേരുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. ബില്ലുകൾക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമോ എന്നതും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടും നിർണായകമാകും.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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