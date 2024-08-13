ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ക്ക് ഹസീന രാജി വെച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
Aug 13, 2024, 21:10 IST
ബംഗ്ലാദേശിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ക്ക് ഹസീന രാജിവെച്ചതായി വിവരം. ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് ഷെയ്ക്ക് ഹസീന സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ധാക്കയിലെ സെൻട്രൽ സ്ക്വയറിൽ തടിച്ചുകൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജിയെന്നാണ് വിവരം
പ്രതിഷേധക്കാരും ഭരണകക്ഷിയായ അവാമി ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നൂറിലധികം പേർ ഇതിനോടകം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സൈനിക മേധാവി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. സർക്കാർ ജോലിയിലെ സംവരണത്തെ ചൊല്ലി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം കലാപമായി മാറുകയായിരുന്നു
സംവരണ വിഷയത്തിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കലാപത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.