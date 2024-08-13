ബ്രസീലിൽ യാത്രാവിമാനം ജനവാസമേഖലയിൽ തകർന്നുവീണു; 62 പേർ മരിച്ചു

ബ്രസീലിൽ യാത്രാവിമാനം ജനവാസമേഖലയിൽ തകർന്നുവീണു; 62 പേർ മരിച്ചു

ബ്രസീലിൽ യാത്രാ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 62 പേർ മരിച്ചു. ജനവാസ മേഖലയിലാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. ഒട്ടേറെ വീടുകളും തകർന്നു. പരാന സംസ്ഥാനത്തെ കസ്‌കവെലിൽ നിന്ന് സാവോപോളോ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോയ എടിആർ 72 വിമാനമാണ് തകർന്നത്. 58 യാത്രക്കാരും നാല് ക്രൂ അംഗങ്ങളുമാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

വിമാനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുത്തനെ വീഴുന്നതിന്റെയും തീ പിടിക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സാവോപോളോയിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
 

