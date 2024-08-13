ഹമാസിന്റെ പുതിയ മേധാവിയായി യഹിയ സിൻവാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
Aug 13, 2024, 18:05 IST
ഹമാസിന്റെ പുതിയ മേധാവിയായി യഹിയ സിൻവാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഗാസ മുനമ്പ് മേധാവിയാണ് യഹിയ. ഇസ്മായിൽ ഹനിയ ടെഹ്റാനിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യഹിയ ഹമാസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ഹമാസ് നേതാവ് യഹിയ സിൻവാറിനെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ മേധാവിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതായി ഹമാസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു
ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രായേലിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണ് സിൻവാർ എന്ന് ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഹനിയ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഹമാസ് തങ്ങളുടെ പുതിയ മേധാവിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.