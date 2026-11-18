ചൈനയിൽ ലോകനേതാക്കൾ ഒത്തുകൂടുന്നു; അപെക് ഉച്ചകോടിയിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി ഷി ജിൻപിങ്ങും പുടിനും
ഷെൻഷെൻ: ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ (APEC) പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ലോകനേതാക്കൾ ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ ഒത്തുകൂടി. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഷെൻഷെനിലെത്തിയ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന് ചൈനീസ് അധികൃതർ വൻ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത്. ആഗോള വ്യാപാരം തുറന്നതും നീതിയുക്തവുമായിരിക്കണമെന്നും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ (AI) സുരക്ഷിതവും ഉത്തരവാദിത്തപരവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഉച്ചകോടിക്കിടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക ചർച്ചകളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ്, വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മനിലയിലെ ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപ് ചൈനയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. ഉക്രെയ്ൻ വിഷയവും ആണവായുധ നിയന്ത്രണവും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളാകും.
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