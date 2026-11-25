യു.പി.ഐ വഴി പണം തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചോ? പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ
യു.പി.ഐ (UPI) വഴി പണം അയക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ? പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല. പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ പണം തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ എത്രയും വേഗം പരാതി നൽകുകയാണ് പ്രധാനം.
തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്
* ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക: ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിൽ ഇടപാട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
* യുപിഐ ആപ്പിൽ പരാതി നൽകുക: ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോയി ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ‘Raise Complaint’ അല്ലെങ്കിൽ ‘Report Issue’ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.
* ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുക: പണം പിൻവലിച്ച ബാങ്കുമായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക. UPI ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡി, UTR നമ്പർ, തുക, തീയതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക.
* എൻപിസിഐയിൽ പരാതി നൽകുക: ബാങ്ക് മുഖേന പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻപിസിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക പരാതി സംവിധാനത്തിലൂടെ പരാതി നൽകാം.
* നിയമനടപടി പരിഗണിക്കുക: പണം ലഭിച്ച വ്യക്തി തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ നിയമസഹായം തേടാം. ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് നിയമത്തിലെ 72-ാം വകുപ്പ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രസക്തമാണ്.
ബാങ്കിന് പണം തിരിച്ചെടുക്കാനാകുമോ?
വിജയകരമായി പൂർത്തിയായ യു.പി.ഐ ഇടപാട് ഉപഭോക്താവിന് നേരിട്ട് റദ്ദാക്കാനാകില്ല. ബാങ്കിനും സ്വമേധയാ പണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ പണം ലഭിച്ച ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാം. പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സഹകരണവും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: തട്ടിപ്പിലൂടെയാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഉടൻ 1930 എന്ന സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്ലൈനിൽ അറിയിക്കണം. യുപിഐ പിൻ, ഒടിപി എന്നിവ ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുത്.
അതിനാൽ, തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചതായി മനസ്സിലായാൽ വൈകാതെ ബാങ്കിനെയും യുപിഐ ആപ്പിനെയും സമീപിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം