ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 120 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി; കോടതിയെ സമീപിച്ചു
ജെറുസലേം: ഇസ്രയേലിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി. 120 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്നും പകരം വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പാർട്ടി ജെറുസലേം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.
അറബ് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലെ ചില പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി നിരീക്ഷിച്ചെന്നും ഇത് മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് അന്യായമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ വാദം.
95 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വോട്ടിങ് നില നിരീക്ഷിച്ചെന്നും 53 സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബാലറ്റ് രഹസ്യസ്വഭാവം ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നുമാണ് പാർട്ടി ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബൂത്തുകളിലെ ഫലം റദ്ദാക്കി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
അതേസമയം, ലിക്കുഡിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാഷർ പാർട്ടി രംഗത്തെത്തി. ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ജനവിധിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാനാണ് ലിക്കുഡ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, ലിക്കുഡിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഹർജിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നതിലാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ.
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