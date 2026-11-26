നിക്ഷേപകരുടെ കടുത്ത എതിർപ്പ്; ടാറ്റ–എപിഎൽ അപ്പോളോ ഇടപാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: നിക്ഷേപകരുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ടാറ്റ സ്റ്റീലും എപിഎൽ അപ്പോളോ ട്യൂബ്സും തമ്മിലുള്ള 28,000 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആലോചന. ഇടപാടിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടന, കടബാധ്യത, ധനസമാഹരണ രീതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളാണ് നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.
ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ ടി.വി. നരേന്ദ്രൻ നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇടപാടിന്റെ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ ട്യൂബ്സ് ബിസിനസും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കളേഴ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് ബിസിനസ് വിഭാഗങ്ങൾ 28,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് എപിഎൽ അപ്പോളോ ഏറ്റെടുക്കാനായിരുന്നു ധാരണ. ഇതിന് പുറമെ എപിഎൽ അപ്പോളോയിലെ പ്രമോട്ടർ ഓഹരികളും കൂടുതൽ ഓഹരികളും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഏറ്റെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായി എപിഎൽ അപ്പോളോയ്ക്ക് വലിയ കടബാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക നിക്ഷേപകർ ഉയർത്തി. ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമകളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യവും ശക്തമായി.
ഇടപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇരു കമ്പനികളുടെയും ഓഹരിവിലയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി. എപിഎൽ അപ്പോളോയുടെ ഓഹരികൾ രണ്ട് വ്യാപാര ദിവസങ്ങളിലായി ഏകദേശം 30 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ ഓഹരികളും സമ്മർദത്തിലായി.
നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എപിഎൽ അപ്പോളോ ചെയർമാൻ സഞ്ജയ് ഗുപ്തയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘവുമായും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഇടപാട് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമില്ലെന്നും പകരം ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ വ്യക്തമാക്കി.
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