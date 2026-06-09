ട്രംപിന്റെ കർശന ഇടപെടൽ; ഇസ്രായേലും ഇറാനും പിൻവാങ്ങി: താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെൽ അവീവ്: പശ്ചിമേഷ്യയെ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയ മിസൈലാക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് ഇസ്രായേലും ഇറാനും താൽക്കാലികമായി പിൻവാങ്ങി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം നടത്തിവന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"ഇരുപക്ഷവും ഉടനടി വെടിവെപ്പ് നിർത്തണം" എന്ന് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴി കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നാടകീയ നീക്കം. ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിലവിൽ അടിയന്തിര വെടിനിർത്തലിന് അനുകൂലമാണെന്നും സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി നിലനിന്നിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. ലെബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ശക്തമായ ബോംബാക്രമണത്തിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ വ്യാപകമായി മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചത്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും പെട്രോകെമിക്കൽ പ്ലാന്റുകൾക്കും നേരെ ഇസ്രായേലും വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. യുദ്ധം ശക്തമായതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഒറ്റയടിക്ക് 5% വരെ ഉയർന്നിരുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി നെതന്യാഹുവും ഇറാനും
ആക്രമണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയെങ്കിലും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം കടുത്ത ഭീഷണികൾ തുടരുകയാണ്.
"ടെഹ്റാനിലെ ഭീകര ഭരണകൂടത്തിന് ശക്തമായ പ്രഹരം നൽകിയതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നണിയിൽ യുദ്ധം നിലച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകും."
— ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു (ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി)
അതേസമയം, ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ മുൻപത്തേക്കാൾ മാരകവും വിനാശകരവുമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാന്റെ സൈനിക നേതൃത്വവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുള്ള അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.