വനിതാ സംവരണ ബിൽ തടയരുത്; മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഡിലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നവർ ചരിത്രത്തിന്റെ തെറ്റായ വശത്തായിരിക്കും നിലകൊള്ളുകയെന്നും നായിഡു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധന വരുത്താനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർദേശത്തെ നായിഡു പിന്തുണച്ചു. ഇതിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ പാർലമെന്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അനുപാതം കുറയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ 129 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുള്ള അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 195 ആയി ഉയരുമെന്നാണ് നായിഡുവിന്റെ വിശദീകരണം. കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 20ൽ നിന്ന് 30 ആയും തമിഴ്നാട്ടിലേത് 39ൽ നിന്ന് 59 ആയും വർധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർദേശത്തെയും നായിഡു പിന്തുണച്ചു. നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കിയാൽ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടാകുമെന്നും സീറ്റുകൾ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലിന് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് നായിഡു അഭ്യർഥിച്ചു. വനിതാ സംവരണം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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