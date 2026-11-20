തിരുപ്പറങ്കുൻട്രം ദീപത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിക്കാം; കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഒറ്റത്തവണ അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര തിരുപ്പറങ്കുൻട്രം കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ‘ദീപത്തൂണിൽ’ കാർത്തിക ദീപം തെളിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി. നവംബർ 24-ന് നടക്കുന്ന കാർത്തിക ദീപം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയുള്ള ‘ഒറ്റത്തവണ നടപടി’ (One-time arrangement) എന്ന നിലയിലാണ് പരമോന്നത കോടതി ഇതിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് സുപ്രധാന ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കുന്നിൻ മുകളിലെ ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദീപത്തൂണിൽ ദീപം തെളിക്കാൻ നേരത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജനുവരി 6-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലെ നിർദേശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ അനുമതി ഭാവിയിൽ ഇവിടെ ദീപം തെളിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം അവകാശമായോ ആചാരത്തിന്റെ അന്തിമ അംഗീകാരമായോ കണക്കാക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കോടതിയുടെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ:
- പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല: ദീപം തെളിക്കുന്ന ചടങ്ങിനായി ദീപത്തൂണിന് സമീപത്തേക്ക് പൊതുജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി (ദേവസ്ഥാനം) പ്രതിനിധികൾക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം.
- കർശന സുരക്ഷ: പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കോടതി നിർദേശം നൽകി. ആവശ്യമെങ്കിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സി.ഐ.എസ്.എഫിനെ (CISF) വിന്യസിക്കാം.
- മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ഘോഷയാത്രകളോ പ്രകടനങ്ങളോ അനുവദിക്കില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള ദർഗയിലേക്കും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പ്രവേശനത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ചടങ്ങിന്റെ സമയവും ദൈർഘ്യവും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
പരമ്പരാഗതമായി കുന്നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് കാർത്തിക ദീപം തെളിക്കാറുള്ളത്. ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദീപത്തൂണിൽ ദീപം തെളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരും ദർഗ കമ്മിറ്റിയും നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം