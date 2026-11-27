വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ നിയമനത്തിൽ വൻ കോഴക്കളി; ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും ചോർത്തി ‘പ്രൊഫഷണൽ’ തട്ടിപ്പ്
ബെംഗളൂരു: കർണാടക പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (KPSC) നടത്തിയ വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ നിയമന പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും ചോർത്തി ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് കോടികൾ കോഴയായി വാങ്ങിയെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ED) കുറ്റപത്രത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ.
400 വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കായി നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ 29 ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചോർന്ന ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും ഉപയോഗിച്ചതായാണ് ED ആരോപിക്കുന്നത്. 16 ഉദ്യോഗാർഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും ചേർന്ന് 4.1 കോടി രൂപ കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇതിൽ 12 പേരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയതായും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.
പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു
പരീക്ഷയുടെ രഹസ്യ ചോദ്യപേപ്പർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മുൻ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഗ്യാനേന്ദ്ര കുമാർ ഗാംഗ്വാർ ചോദ്യപേപ്പറും ശരിയുത്തരങ്ങളും ഇടനിലക്കാരനായ ബസവരാജ് കന്നാലെയ്ക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് ആരോപണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് തലേദിവസം ബെംഗളൂരുവിന് സമീപമുള്ള വില്ലകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ എത്തിച്ച് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശീലിപ്പിച്ചതായും ED കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരസൂചികയിലും ക്രമക്കേട്
തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ഉത്തരസൂചികകൾ നൽകിയതായും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യോഗ്യതാ പട്ടിക ഉപയോഗിച്ചും ഉദ്യോഗാർഥികളെ സമീപിച്ച് നിയമനം ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പണം കൈമാറിയത് പല വഴികളിലൂടെ
കോഴയായി ലഭിച്ച പണം സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും മറ്റ് ഇടപാടുകൾ വഴിയും കൈമാറിയെന്നാണ് EDയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിൽ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും പണം ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നു.
മുൻ KPSC ചെയർമാൻ ശിവശങ്കരപ്പ സാഹുക്കർ, കമ്മീഷൻ അംഗം ബി.വി. ഗീത, മുൻ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഗ്യാനേന്ദ്ര കുമാർ ഗാംഗ്വാർ, ഇടനിലക്കാരൻ ബസവരാജ് കന്നാലെ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം.
നിയമനത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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