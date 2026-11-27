സ്വർണവില ഇന്ന് (27 നവംബർ 2026): പവന് ₹1,280 കൂടി; ഒരു പവന് ₹92,800
കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) വർധന. പവന് ₹1,280 കൂടിയതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ₹92,800 നൽകണം. ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,600.
- പവന് ₹1,280 കൂടി
- ഒരു പവൻ (22K): ₹92,800
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,600
കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) വർധന. പവന് ₹1,280 കൂടിയതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ₹92,800 നൽകണം. ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,600.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് ₹91,520 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹92,080 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹720 കൂടുതൽ; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,05,560 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹12,760 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,360.
ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
ജ്വല്ലറികളിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേരും; പണിക്കൂലി ഓരോ കടയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,600
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹92,800
|10 ഗ്രാം
|₹1,16,000
|10 പവൻ
|₹9,28,000
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 27 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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