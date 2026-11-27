53 വിരലുകളുമായി റോബോട്ട് പിയാനിസ്റ്റ്; മനുഷ്യ സംഗീതജ്ഞനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ടെഓട്രോണിക്കോ
ഇറ്റലി: 53 വിരലുകളുള്ള റോബോട്ട് പിയാനിസ്റ്റായ ടെഓട്രോണിക്കോ സംഗീതലോകത്ത് കൗതുകമാകുന്നു. മനുഷ്യ സംഗീതജ്ഞരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) റോബോട്ട് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ഇറ്റാലിയൻ എൻജിനീയറായ മാറ്റിയോ സുസിയാണ് 2008ൽ ഈ റോബോട്ടിനെ വികസിപ്പിച്ചത്. പിയാനോ വായിക്കാനായി 53 മെക്കാനിക്കൽ വിരലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. വൈദ്യുതകാന്തിക സംവിധാനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ നിർദേശങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് റോബോട്ട് പിയാനോ വായിക്കുന്നത്.
ഇറ്റാലിയൻ കച്ചേരി പിയാനിസ്റ്റായ റോബർട്ടോ പ്രൊസെഡയുമായി റോബോട്ട് നടത്തിയ സംഗീതമത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഷോപ്പിൻ, മൊസാർട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞരുടെ രചനകൾ ഇരുവരും അവതരിപ്പിച്ചു.
ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനി AI സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും റോബോട്ടിന് കഴിയും. കൃത്യമായ താളത്തിലും വേഗത്തിലും സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
എന്നാൽ സംഗീതം എന്നത് ശരിയായ സ്വരങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ലെന്നാണ് മനുഷ്യ പിയാനിസ്റ്റായ റോബർട്ടോ പ്രൊസെഡയുടെ നിലപാട്. സംഗീതത്തിൽ വികാരങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ ആവിഷ്കാരവും മനുഷ്യബന്ധവുമാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഭാവിയിൽ സംഗീതം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാനും കേൾവിക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കാനും റോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്.
സാങ്കേതിക മികവും മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ സംഗീതാവിഷ്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ചർച്ചകൾക്കും ടെഓട്രോണിക്കോ വഴിതുറക്കുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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