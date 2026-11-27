പുതുക്കിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലുമായി സ്റ്റാലിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം; കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്ന നിലപാടിൽ ഡിഎംകെ
ന്യൂഡൽഹി: മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിച്ച് പുതിയ ഭേദഗതികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡിഎംകെ ഇതുവരെ അന്തിമ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ 50 ശതമാനം വർധന അനുവദിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബില്ലിലെ പ്രധാന നിർദേശമെന്നാണ് വിവരം. 1971ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ ആനുപാതിക വിഹിതം 25 വർഷത്തേക്ക് കൂടി നിലനിർത്താനും നിർദേശമുണ്ട്.
നിലവിൽ ലോക്സഭയിലെ ആകെ സീറ്റുകളിൽ തമിഴ്നാടിനുള്ള 7.18 ശതമാനം വിഹിതം കുറയ്ക്കരുതെന്നാണ് സ്റ്റാലിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചാലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, പുതിയ ബില്ലിന്റെ കരട് ലഭിച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്നാണ് ഡിഎംകെയുടെ നിലപാട്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിലും പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്.
നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കം. ബില്ലിന് ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടുന്നതിനിടെയാണ് ഡിഎംകെയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവും ശക്തമായിരിക്കുന്നത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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