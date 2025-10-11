രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ വിൻഡീസ് 4ന് 140 റൺസ്; 378 റൺസ് പിന്നിൽ
ഡൽഹി ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 140 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ. ഇന്ത്യ ഒന്നാമിന്നിംഗ്സിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 518 റൺസിന് ഡിക്ലയർ ചെയ്തിരുന്നു. വിൻഡീസ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമിന്നിംഗ്സ് സ്കോറിനേക്കാൾ 387 റൺസ് പിന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും
31 റൺസുമായി ഷായി ഹോപും 14 റൺസുമായി ടെവിൻ ഇമ്ലാച്ചുമാണ് ക്രീസിൽ. 10 റൺസെടുത്ത ജോൺ കാമ്പൽ, 34 റൺസെടുത്ത ടാഗ് നരൈൻ ചന്ദർപോൾ, 41 റൺസെടുത്ത അലിക് അതാൻസെ, റോസ്റ്റൻ ചേസ്(0) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. ഇന്ത്യക്കായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ 3 വിക്കറ്റും കുൽദീപ് യാദവ് ഒരു വിക്കറ്റുമെടുത്തു
2ന് 318 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമിന്നിംഗ്സ് ആരംഭിച്ചത്. 175 റൺസെടുത്ത ജയ്സ്വാളിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. സ്കോർ 416ൽ നിൽക്കെ 43 റൺസെടുത്ത നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും വീണു. ഇതിനിടെ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിൽ 129 റൺസുമായും ധ്രുവ് ജുറേൽ 44 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു