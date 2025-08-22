അകലം കുറച്ച്, അടുത്ത വീടുകളാക്കി: യുഎഇയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ പുനർനിർമ്മിച്ച് എത്തിഹാദ് റെയിൽ
Aug 22, 2025, 18:45 IST
അബുദാബി: യു.എ.ഇയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയെ എത്തിഹാദ് റെയിൽ പദ്ധതി സമൂലമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പണ്ട് 'വളരെ അകലെ' എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇനി പ്രധാന നഗരങ്ങളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി മാറും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യം 30% വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്?