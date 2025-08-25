യുഎഇയിൽ സ്വർണ വില: 2,200 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിയുമോ അതോ 4,600 ഡോളർ തൊടുമോ? വിദഗ്ദ്ധർ സാധ്യതകൾ പറയുന്നു
Aug 25, 2025, 14:44 IST
ദുബായ്: നിലവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ യുഎഇയിലെ സ്വർണ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ സ്വർണവില ട്രോയ് ഔൺസിന് 2,200 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ 4,600 ഡോളറിലേക്ക് കുതിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്വർണ വിപണിയിലെ വിദഗ്ദ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണ വിലയിലെ ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി ആഗോള ഘടകങ്ങളുണ്ട്. * യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: നിലവിൽ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപങ്ങളായ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. * പണപ്പെരുപ്പം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പം സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണമായി സ്വർണം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. * യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം: യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞാൽ സ്വർണ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും, ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചില വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു. നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് 3,331 ഡോളറാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില. എന്നാൽ, ചില സാമ്പത്തിക വിശകലന വിദഗ്ധർ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇത് 4,000 ഡോളർ കടക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിലെ സ്വർണ വില, പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ലോക വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ദുബായിലെയും യുഎഇയിലെയും സ്വർണ വിലയിൽ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കും. കൂടാതെ, ഇറക്കുമതി തീരുവയിലെ മാറ്റങ്ങളും പ്രാദേശിക ഡിമാൻഡും വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകാം. എന്തായാലും, സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും അടുത്ത മാസങ്ങളിലെ വിലവ്യതിയാനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്