"ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം പോലെ": യുഎഇയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 10,000 സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി
Aug 15, 2025, 21:51 IST
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ സ്കൂൾ വർഷം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി 10,000 സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ ഒരുക്കി നൂറുകണക്കിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ. യുഎഇ റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റിയുടെയും നിരവധി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ ഉദ്യമം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ, വിവിധ രാജ്യക്കാരായ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പെൻസിൽ, പേന, നോട്ട്ബുക്ക്, പെൻസിൽ ബോക്സ്, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തുടങ്ങി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിന് സമ്മാനം നൽകുന്നതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്,” ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയായ ഫാത്തിമ അൽ-അലി പറഞ്ഞു. ഈ ഉദ്യമം വെറും പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും പുതിയ സ്കൂൾ വർഷത്തെ സന്തോഷത്തോടെ വരവേൽക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ലഭിച്ച പ്രതികരണം വളരെ വലുതായിരുന്നെന്നും, യുഎഇ സമൂഹത്തിന്റെ കാരുണ്യവും ഐക്യവും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഘാടകരായ മിഡ്ലാബ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു. ഈ കിറ്റുകൾ യുഎഇയിലെയും മേഖലയിലെയും സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. ഈ വർഷം ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെയും എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.