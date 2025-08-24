ഗോൾഡൻ വിസ പദ്ധതിയും പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ
Aug 24, 2025, 13:42 IST
'ഗോൾഡൻ വിസ' പദ്ധതിയും പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ. വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം. ഒമാൻ വിഷൻ 2040-ന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണയിതര മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗോൾഡൻ വിസയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിക്ഷേപകർക്കും സംരംഭകർക്കും ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിരമിച്ചവർക്കും ഒമാനിൽ ദീർഘകാല താമസാനുമതി നൽകുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ വിസ പദ്ധതി. ഇതിന് കീഴിൽ 5 വർഷത്തേക്കും 10 വർഷത്തേക്കുമുള്ള വിസകൾ ലഭ്യമാകും. * 10 വർഷത്തെ വിസ: ഒമാനി പൗരന്മാരായ 50 പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുകയോ, 5 ലക്ഷം ഒമാനി റിയാലിന്റെ (ഏകദേശം $1.3 ദശലക്ഷം) നിക്ഷേപം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിക്കും. * 5 വർഷത്തെ വിസ: 2.5 ലക്ഷം ഒമാനി റിയാലിന്റെ (ഏകദേശം $650,000) നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് ഈ വിസയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. * വിരമിച്ചവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം: 4,000 ഒമാനി റിയാൽ പ്രതിമാസ വരുമാനമുള്ള വിരമിച്ച പ്രവാസികൾക്കും പ്രത്യേക നിബന്ധനകളോടെ വിസ ലഭിക്കും. ഈ വിസ സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് സ്പോൺസറില്ലാതെ ഒമാനിൽ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അനുമതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗോൾഡൻ വിസക്ക് പുറമേ, ബിസിനസ്സ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഒമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. * ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ: ഓൺലൈനായി ബിസിനസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റാനും മറ്റ് വാണിജ്യ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യും. * അൽ മജീദ കമ്പനികൾ: ഉയർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒമാനി കമ്പനികൾക്ക് പ്രാദേശികമായും ആഗോളമായും വികസിക്കാൻ സഹായകരമായ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കും. വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒമാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ദീർഘകാല സുസ്ഥിരതയും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.