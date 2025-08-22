മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം; എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് പൂർണ്ണമായി തുറക്കും
Aug 22, 2025, 19:00 IST
ദുബായ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശേഷം യു.എ.ഇയിലെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് (E-611) ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ഗതാഗതത്തിനായി പൂർണ്ണമായും തുറക്കും. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കാർക്കുണ്ടാകാവുന്ന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുബായ്, ഷാർജ, അബുദാബി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ 14 കിലോമീറ്റർ റോഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർമാർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ യാത്ര ഒരുക്കുക, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
- പ്രധാന വിവരങ്ങൾ: