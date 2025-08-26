ഒസൂൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഊർജ്ജ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള എൽ.ഇ.ഇ.ഡി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടി

By News DeskAug 26, 2025, 21:25 IST
റിയാദ്: ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിലും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്മാണത്തിലും മുൻപന്തിയിലുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ ഒസൂൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (Osool Real Estate) തങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കരസ്ഥമാക്കി. സുസ്ഥിര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവായാണ് ഈ നേട്ടം കണക്കാക്കുന്നത്. യുഎസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ (USGBC) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് റേറ്റിംഗ് സംവിധാനമാണ് LEED. ഊർജ്ജ-ജല ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക, കെട്ടിടത്തിനകത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്. ഒസൂലിന്റെ വാണിജ്യ, റസിഡൻഷ്യൽ, റീട്ടെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചത്, ആസ്തികളുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ഭാവിയിലും ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഒസൂൽ അറിയിച്ചു. ഈ നേട്ടം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ നിർമ്മാണ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒസൂലിനെപ്പോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് പ്രചോദനമാകും.

