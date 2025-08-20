യുഎഇയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സ്കൂൾ സമയവും ജോലി സമയവും മാറ്റാൻ സാധ്യത
Aug 20, 2025, 13:58 IST
ദുബായ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ യുഎഇയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുന്നത് പതിവാണ്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, സ്കൂളുകളുടെ ആരംഭ സമയം വൈകിപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സൂചന നൽകുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെയും വൈകിട്ടും, റോഡുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും യാത്രാ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നു. ഈ യാത്രാ സമയം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പഠനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാണ്.
- സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ