ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ദുരിതത്തിലായ പൗരന്മാർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി
Aug 20, 2025, 14:13 IST
ഷാർജ: സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും തൊഴിൽരഹിതർക്കും കൈത്താങ്ങായി ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും യുഎഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി. കടം കയറി ദുരിതത്തിലായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുത്തും, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നു. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി ഷാർജയിലെ പൗരന്മാരുടെ കടങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനായി ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ചതാണ് ഷാർജ ഡെബ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് കമ്മിറ്റി. ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ വ്യക്തികളുടെ കടങ്ങൾ സർക്കാർ നേരിട്ട് അടച്ചുതീർക്കുന്നു. കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ, മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ബാധ്യതകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ദിർഹമാണ് ഓരോ തവണയും ഷാർജ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കുന്നത്. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, യോഗ്യരായ പൗരന്മാർക്ക് ജോലി നൽകുന്നതിനും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അടുത്തിടെ 700 എമിറാത്തികൾക്ക് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി നൽകാനും 1523 ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇത് തൊഴിൽരഹിതർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. "ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ്" തന്റെ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളായ 'ഡയറക്ട് ലൈൻ', 'മബാര' എന്നിവയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും അതിന് ഉടനടി പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള ഈ ഇടപെടൽ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ഭരണകൂടത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കാരുണ്യപരമായ സമീപനം ഷാർജയിലെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.