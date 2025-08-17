യു.എ.ഇയും സാംസങ്ങും ചേർന്ന് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എ.ഐ. പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു
Aug 17, 2025, 23:47 IST
ദുബായ്: യു.എ.ഇയിലെ യുവജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിത ബുദ്ധി (Artificial Intelligence - AI) പരിശീലനം നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്റും സാംസങ് ഗൾഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സും ചേർന്ന് തുടക്കമിട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാംസങ് ഇന്നൊവേഷൻ കാമ്പസ്: യു.എ.ഇയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി, റിമോട്ട് വർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫീസ് സാംസങ്ങുമായി സഹകരിച്ച് 'സാംസങ് ഇന്നൊവേഷൻ കാമ്പസ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. യു.എ.ഇയുടെ 2031-ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് എ.ഐ., മെഷീൻ ലേണിങ്, ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്, ഐഒടി (ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്) തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകും. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വ്യവസായ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇത് സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവുകൾക്കൊപ്പം പ്രായോഗികമായ കഴിവുകളും നേടാൻ അവരെ സഹായിക്കും. ഈ പരിശീലനം യുവജനങ്ങളെ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് സജ്ജരാക്കും. യു.എ.ഇയുടെ എ.ഐ. ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗം: യു.എ.ഇയിൽ നടക്കുന്ന എ.ഐ. ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വർഷം സാംസങ് ഇന്നൊവേഷൻ കാമ്പസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമ്പിൽ 70-ലധികം ശില്പശാലകളും, ഹാക്കത്തോണുകളും, പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു.എ.ഇയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവജനങ്ങൾ, എ.ഐ. വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. യു.എ.ഇയും സാംസങ്ങും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം, രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. ഈ സംരംഭം രാജ്യത്തിന്റെ യുവജനങ്ങളെ ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുമെന്നും, ഭാവിയിലെ സാങ്കേതിക നേതാക്കളെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.