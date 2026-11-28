എന്താണ് എസ്എംഎ (SMA) രോഗം? അറിയാം ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും
എസ്എംഎ (Spinal Muscular Atrophy) അഥവാ സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി എന്നത് പേശികളുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗമാണ്. പ്രധാനമായും കുട്ടികളെയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത്.
ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരിൽ പേശികൾ ക്രമേണ ദുർബലമാകുകയും ചലനശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യാം. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രായവും ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
* കൈകാലുകളിലെ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ്.
* തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.
* ഇരിക്കാനും നടക്കാനും പ്രയാസം.
* ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കുന്നതിനും വിഴുങ്ങുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ട്.
* ശ്വസനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ.
* പേശികളിൽ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുക.
എന്താണ് രോഗകാരണം?
SMN1 എന്ന ജീനിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് സാധാരണയായി SMA രോഗത്തിന് കാരണം. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് പാരമ്പര്യമായി രോഗം കൈമാറാം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും രോഗവാഹകരായിരിക്കാം. MedlinePlus +1
എത്ര തരമുണ്ട്?
SMA രോഗത്തെ പ്രധാനമായും നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
* ടൈപ്പ് 1 – ശൈശവാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന ഗുരുതരമായ രൂപം.
* ടൈപ്പ് 2 – കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ചെറിയ കുട്ടികളിലും കാണപ്പെടുന്നു.
* ടൈപ്പ് 3 – കുട്ടിക്കാലത്തോ കൗമാരത്തിലോ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങാം.
* ടൈപ്പ് 4 – പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന രൂപം.
ചികിത്സയുണ്ടോ?
SMAയ്ക്ക് പൂർണമായ രോഗമുക്തി ഉറപ്പുനൽകുന്ന ചികിത്സ നിലവിലില്ല. എന്നാൽ രോഗത്തിന്റെ പുരോഗതി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ജീൻ തെറാപ്പിയും ലഭ്യമാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി, ശ്വസനസഹായം, പോഷകാഹാര പരിചരണം എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. NCBI +1
ശ്രദ്ധിക്കുക: SMA പകർച്ചവ്യാധിയല്ല. രോഗം സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയും ജനിതക പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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