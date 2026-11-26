യമാലില്ലാതെയും ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം; സബാഹിനെ 4-1ന് വീഴ്ത്തി, ബാക്കുവിൽ ഗോർഡന്റെ ഗോൾവേട്ട തുടരുന്നു
യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിന്റെ അഭാവത്തിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബാഴ്സലോണ. അസർബൈജാൻ ക്ലബ്ബായ സബാഹിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ 4-1നാണ് ബാഴ്സലോണ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, ബാക്കുവിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ആന്റണി ഗോർഡന്റെ ഗോൾവേട്ടയും ശ്രദ്ധേയമായി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബാക്കുവിൽ മാത്രം ഗോർഡന്റെ ഗോൾനേട്ടം ആറായി ഉയർന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് താരം ആന്റണി ഗോർഡനാണ് ബാഴ്സലോണയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. മത്സരത്തിന്റെ 31, 51 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഗോർഡന്റെ ഗോളുകൾ. ഇതോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അസർബൈജാനിൽ മാത്രം ഗോർഡന്റെ ഗോൾനേട്ടം ആറിലെത്തി. ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനായി മുമ്പ് കരാബാഗിനെതിരെ നേടിയ നാല് ഗോളുകളും ഈ നേട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു രാജ്യത്ത് എവേ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഗോളുകൾ നേടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഗോർഡൻ സ്വന്തമാക്കി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ 55-ാം മിനിറ്റിൽ കരീം അദെയേമിയും 60-ാം മിനിറ്റിൽ ഗബ്രിയേൽ ജീസസും വലകുലുക്കി. 63-ാം മിനിറ്റിൽ ജോയ്-ലാൻസ് മിക്കെൽസാണ് സബാഹിന്റെ ആശ്വാസഗോൾ നേടിയത്.
പരിക്കിനെത്തുടർന്നാണ് ലാമിൻ യമാൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാലാം വിജയം നേടിയ ബാഴ്സലോണ 12 പോയിന്റുമായി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
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