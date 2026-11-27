താജ്മഹലിന്റെ ചരിത്രശേഷിപ്പ് ബ്രിട്ടനിൽ ലേലം ചെയ്യും; 210 വർഷം മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
ലണ്ടൻ: ലോകപ്രശസ്തമായ താജ്മഹലിൽനിന്ന് 200 വർഷത്തിലേറെ മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയ അലങ്കാരപ്പണികളുള്ള മാർബിൾ പാളി ബ്രിട്ടനിൽ ലേലത്തിന്. ഡിസംബർ 9ന് ലണ്ടനിലെ ലയൺ ആൻഡ് ടേൺബുൾ ലേലശാലയിലാണ് ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വസ്തു ലേലത്തിന് വെക്കുന്നത്. ഏകദേശം 24 ലക്ഷം മുതൽ 36 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
1816ൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കേണൽ പൗനോൾ ഫിപ്സാണ് മാർബിൾ പാളി താജ്മഹലിൽനിന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. ആഗ്രയിലെ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
താജ്മഹലിന് താഴെയുള്ള ഭൂഗർഭ അറയിൽനിന്നാണ് മാർബിൾ പാളി ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഫിപ്സിന്റെ മകന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽ പറയുന്നത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാകാമെന്ന് കരുതിയ അദ്ദേഹം ഇത് കൈവശം വെക്കാൻ അനുമതി നേടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
55.8 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 45.2 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കനവുമുള്ളതാണ് മാർബിൾ പാളി. അഗേറ്റ്, ജാസ്പർ, കാൽസിഡോണി തുടങ്ങിയ അമൂല്യമായ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മനോഹരമായ പുഷ്പാലങ്കാരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. താജ്മഹലിനുള്ളിലെ ഷാജഹാന്റെ ശവകുടീരത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങളുമായി ഇതിന് സാമ്യമുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഫിപ്സിന്റെ കുടുംബം 200 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ ചരിത്രവസ്തു സൂക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പഴയകാലത്ത് താജ്മഹലിന്റെ ചിത്രവും രണ്ട് കത്തുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് മാർബിൾ പാളി ലേലത്തിന് എത്തുന്നത്.
ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ശേഷിപ്പ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകവസ്തുക്കൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കും സംഭവം വഴിയൊരുക്കിയേക്കും.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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