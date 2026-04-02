ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിന്താശേഷി നശിപ്പിക്കുന്നു; ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പഠനറിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
Apr 2, 2026, 11:32 IST
ലണ്ടൻ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ടൂളുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി പുതിയ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്. അദ്ധ്യാപകർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവ്വേയിലാണ് ആശങ്കാജനകമായ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
സർവ്വേയിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- ഗൃഹപാഠത്തിന് എഐ: ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ അസ്സൈൻമെന്റുകൾക്കും ഗൃഹപാഠങ്ങൾക്കും ഗൂഗിൾ ജെമിനി, ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള എഐ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്.
- ചിന്താശേഷിയിലെ കുറവ്: വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനോ സ്വന്തം നിലയിൽ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനോ കുട്ടികൾക്ക് മടി കൂടുകയാണ്. ഇത് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകമായ വളർച്ചയെ തടയുന്നു.
- പരീക്ഷാഫലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു: കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ എഐ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠനനിലവാരത്തെയും പരീക്ഷകളിലെ പ്രകടനത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
- അദ്ധ്യാപകരുടെ ആശങ്ക: എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യയെ പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നും, എഐയുടെ അമിത സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.