ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലെ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമം: പ്രതി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഏജൻസികൾ
കാന്മറ/ദുബായ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ച സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ-ഹമ്മാമി മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉന്നതപഠനം നടത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതേത്തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും പ്രതിയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
2014-ലാണ് ഒമാൻ പൗരനായ അൽ-ഹമ്മാമിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ലഭിച്ചത്. 2015 മുതൽ 2017 വരെ ഇയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നതായും, പിന്നീട് കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2019-ൽ വിസ റദ്ദാക്കിയതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലയളവിലാണോ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായത് എന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 30-നാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കോക്പിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കോക്പിറ്റ് ആക്സ് (Crash axe) ഉപയോഗിച്ച് അൽ-ഹമ്മാമി വിമാനത്തിലെ പ്രധാന പൈലറ്റായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിക്കുകയും, വിമാനം അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റന്റെയും മറ്റ് വിമാന ജീവനക്കാരുടെയും ധീരമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയും സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു.
യുകെയിലെ ബക്കിംഗ്ഹാംഷെയർ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇയാളെ, തീവ്രവാദ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മുൻപ് ഒമാൻ എയർ വിമാന ജോലികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈ ദുബായിൽ പൈലറ്റായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.