ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും കലാപം രൂക്ഷമാകുന്നു; മന്ത്രിയുടെ വീടിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം, 72 ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് തീയിട്ടു
ധാക്ക: രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായ ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപകമായ അക്രമസംഭവങ്ങളും തീവെപ്പും തുടരുന്നു. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂൺ കബീറിന്റെ സിൽഹെറ്റിലുള്ള വസതിക്ക് നേരെ അക്രമികൾ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് തീപിടിച്ചെങ്കിലും വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ഇതിന് പുറമെ, മുൻ ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ തലവൻ മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ ചിറ്റഗോങ്ങിലുള്ള പൂർവിക വീടിന് നേരെയും അക്രമികൾ തീവെപ്പ് നടത്തി.
നവംബർ 10 മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി മുഹമ്മദ് യൂനുസ് സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ 72 ശാഖകൾക്ക് നേരെ തീവെപ്പും ആക്രമണശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായതായി ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ വായ്പാ-സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിരോധിത സംഘടനയായ അവാമി ലീഗ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗണിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ 28 ജില്ലകളിലായി ക്രൂഡ് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം അഞ്ഞൂറിലധികം പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ക്രമസമാധാന നില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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