ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനം ഇസ്രയേൽ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ വെടിവെച്ചിടാൻ സൈന്യം തയാറെടുത്തിരുന്നു: റിപ്പോർട്ട്
ടെൽ അവീവ്: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ (Flydubai Flight 1073) കോക്പിറ്റിൽ വെച്ച് സഹപൈലറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അക്രമിക്കപ്പെട്ട വിമാനം ഒരുവേള ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വെടിവെച്ചിടാൻ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (IAF) പൂർണ്ണ സജ്ജമായിരുന്നുവെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 150-ലേറെ ഇസ്രയേലി പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെയോ കെട്ടിടങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണം ഒഴിവാക്കാൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെയുള്ള അടിയന്തര നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തയാറെടുത്തിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സംഭവിച്ചത് എന്താണ്?
സെപ്റ്റംബർ 30-നായിരുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കിയ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലെ ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി, വിമാനത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ കോക്പിറ്റിൽ വെച്ച് കോക്പിറ്റ് കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത ഇയാൾ, വിമാനം ടെൽ അവീവിലെ ബെൻ ഗുറിയോൺ എയർപോർട്ടിലോ ജനവാസ മേഖലയിലോ ഇടിച്ചിറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുത്തനെ താഴേക്ക് പതിപ്പിച്ചു.
ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും ധീരമായി പോരാടി കോക്പിറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറന്നതോടെ, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രയേലി യാത്രക്കാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പ്രതിയെ സാഹസികമായി കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരായിരുന്ന രണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി പൈലറ്റുമാർ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് എയർപോർട്ടിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഇസ്രയേലിന്റെ അടിയന്തര നടപടി
വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പൈലറ്റ് 'ഹൈജാക്ക്' സന്ദേശം (Squawk 7500) നൽകിയതോടെ ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയും വ്യോമാതിർത്തി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 9/11 മോഡൽ ആക്രമണ സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണ് സേന അടിയന്തര പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയത്. എന്നാൽ, വിമാനം ഇസ്രയേൽ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടക്കാതെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആകാശ ആക്രമണ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്.