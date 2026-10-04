ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ല: നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ
ടെഹ്റാൻ: തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഏഴ് നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖിർ ഖാലിബാഫാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് പരസ്യമാക്കിയത്.
അമേരിക്കയുമായി മധ്യസ്ഥർ മുഖേനയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകപക്ഷീയമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജലാതിർത്തി ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക, സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കില്ലെന്ന ഇറانیന്റെ കടുത്ത നിലപാട് ആഗോള എണ്ണവിപണിയിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.