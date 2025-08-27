യെമനിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത മിസൈൽ തടഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ; വ്യോമാക്രമണ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി

By News DeskAug 27, 2025, 15:05 IST
യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഇസ്രായേലിന് നേരെ തൊടുത്ത മിസൈൽ, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആകാശത്തുവെച്ച് തടഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഹൂതികൾ ഇസ്രായേലിന് നേരെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പതിവാണ്. ഈ മിസൈലുകൾ തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം, ഹൂതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.   പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ. ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂതികളുടെ ഈ നീക്കം മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.  

