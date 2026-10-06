ഭൗതികശാസ്ത്ര നോബൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു: ന്യൂട്രിനോ കണ്ടെത്തലിലൂടെ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസെന് ചരിത്ര നേട്ടം
സ്റ്റോക്ക്ഹോം: 2026-ലെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ 'ഭൂത കണങ്ങൾ' (Ghost particles) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതികാതീത ന്യൂട്രിനോകളെക്കുറിച്ചുള്ള (Astrophysical Neutrinos) പഠനത്തിനും കണ്ടെത്തലുകൾക്കും അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസെൻ (Francis Halzen) അർഹനായി. റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐസ് ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ നിരീക്ഷണാലയത്തിന്റെ (IceCube Neutrino Observatory) നിർമ്മാണത്തിലും, ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ന്യൂട്രിനോകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ നിർണ്ണായക സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അംഗീകാരം.
ഭൂമിയിലേക്ക് തുടർച്ചയായി പതിക്കുന്ന, എന്നാൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള സൂക്ഷ്മകണങ്ങളാണ് ന്യൂട്രിനോകൾ. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞിനടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഐസ് ക്യൂബ് ഡിറ്റക്ടർ വഴി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിദൂര കോണുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസെനും സംഘവും വിജയിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും അത്യാഹിത സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും (Cosmic phenomena) കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കണ്ടെത്തൽ ശാസ്ത്രലോകത്തെ സഹായിച്ചു.
വിസ്കോൺസിൻ-മാഡിസൺ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസെന്റെ ഈ നേട്ടം, അസ്ട്രോപാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് (Astroparticle Physics) മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായി അക്കാദമി വിലയിരുത്തി.