വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ സമരം തുടരും: ഫ്രാൻസിലെ പ്രതിഷേധക്കാർ
Updated: Oct 8, 2026, 20:21 IST
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരും അധികൃതരും അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളും പ്രതിഷേധ നേതാക്കളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സ്കൂളുകളിലെയും സർവ്വകലാശാലകളിലെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അധ്യാപകരുടെയും അനുബന്ധ ജീവനക്കാരുടെയും ഒഴിവുകൾ അടിയന്തരമായി നികത്തുക, ക്ലാസ് മുറികളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, മതിയായ സാമ്പത്തിക ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ അപൂർണ്ണവും അപര്യാപ്തവുമാണെന്നും, വ്യക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പാരീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു.