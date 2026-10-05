ഒപ്‌റ്റോജനറ്റിക്‌സ് കണ്ടെത്തലിന് അംഗീകാരം; ശാസ്ത്രജ്ഞരായ കാൾ ഡീസറോത്ത്, പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ് നാഗൽ എന്നിവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ

By  Metro Desk Oct 5, 2026, 17:33 IST
നോബൽ
കാൾ ഡീസറോത്ത്, പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ് നാഗൽ

സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം: 2026-ലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ഡീസറോത്ത് (Karl Deisseroth), ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ (Peter Hegemann), ജോർജ് നാഗൽ (Georg Nagel) എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത്.

​'ഒപ്‌റ്റോജനറ്റിക്‌സ്' (Optogenetics) സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച 'ലൈറ്റ്-ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനലുകൾ' (light-gated ion channels) സംബന്ധിച്ച വിപ്ലവകരമായ കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് പുരസ്‌‌കാരം ലഭിച്ചത്.

​പ്രകാശരശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് മസ്തിഷ്‌കത്തിലെ നാഡീകോശങ്ങളെ (neurons) കൃത്യമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒപ്‌റ്റോജനറ്റിക്‌സ്. പാർക്കിൻസൺസ്, വിഷാദരോഗം, ഭയം, കാഴ്ചവൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങി മസ്തിഷ്‌കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും ചികിത്സയിലും വഴിത്തിരിവായ കണ്ടെത്തലാണിത്.

​സ്റ്റോക്ക്‌ഹോമിലെ കരോളിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നൊബേൽ അസംബ്ലിയാണ് പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമ്മാനത്തുക മൂവരും തുല്യമായി പങ്കിടും. 

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