ഒപ്റ്റോജനറ്റിക്സ് കണ്ടെത്തലിന് അംഗീകാരം; ശാസ്ത്രജ്ഞരായ കാൾ ഡീസറോത്ത്, പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ് നാഗൽ എന്നിവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ
സ്റ്റോക്ക്ഹോം: 2026-ലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ഡീസറോത്ത് (Karl Deisseroth), ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ (Peter Hegemann), ജോർജ് നാഗൽ (Georg Nagel) എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത്.
'ഒപ്റ്റോജനറ്റിക്സ്' (Optogenetics) സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച 'ലൈറ്റ്-ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനലുകൾ' (light-gated ion channels) സംബന്ധിച്ച വിപ്ലവകരമായ കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
പ്രകാശരശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീകോശങ്ങളെ (neurons) കൃത്യമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒപ്റ്റോജനറ്റിക്സ്. പാർക്കിൻസൺസ്, വിഷാദരോഗം, ഭയം, കാഴ്ചവൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങി മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും ചികിത്സയിലും വഴിത്തിരിവായ കണ്ടെത്തലാണിത്.
സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ കരോളിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നൊബേൽ അസംബ്ലിയാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമ്മാനത്തുക മൂവരും തുല്യമായി പങ്കിടും.