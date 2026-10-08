ഉക്രെയ്ൻ അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ബസിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം: 30 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Updated: Oct 8, 2026, 20:16 IST
കിഴക്കൻ ഉക്രെയ്നിലെ ഫ്രണ്ട്ലൈൻ മേഖലയായ ക്രാമറ്റോർസ്കിൽ (Kramatorsk) ബസുകൾക്ക് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ രൂക്ഷമായ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 30 യാത്രക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ 18-ഓളം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് യാത്രാ ബസുകൾക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണ ബോംബുകൾ (Glide Bombs) പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ക്രാമറ്റോർസ്ക്, സ്ലോവ്യാൻസ്ക് എന്നീ മേഖലകളിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസുകൾ അധികൃതർ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.