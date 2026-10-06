ഉക്രെയ്ൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ തകർന്നു; രക്ഷകനായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഇന്ധനം
Updated: Oct 6, 2026, 12:40 IST
ഉക്രെയ്നിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് (Oil Refineries) നേരെ നടക്കുന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ കടുത്ത ഇന്ധനക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ഇന്ധനം (പ്രധാനമായും ഡീസൽ) റഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു.
സമീപ മാസങ്ങളിൽ 1.76 ലക്ഷത്തിലധികം ടൺ ഇന്ധനം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്ന് റഷ്യയുടെ ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയതായി കാണിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചില കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഇന്ധന കൈമാറ്റം നടന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം, ദക്ഷിണ കൊറിയ തങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാരംഭ വിലയിരുത്തൽ.