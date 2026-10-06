ഉക്രെയ്ൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ തകർന്നു; രക്ഷകനായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഇന്ധനം

By  Metro Desk Updated: Oct 6, 2026, 12:40 IST
റഷ്യ

ഉക്രെയ്നിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് (Oil Refineries) നേരെ നടക്കുന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ കടുത്ത ഇന്ധനക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ഇന്ധനം (പ്രധാനമായും ഡീസൽ) റഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു.

​സമീപ മാസങ്ങളിൽ 1.76 ലക്ഷത്തിലധികം ടൺ ഇന്ധനം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്ന് റഷ്യയുടെ ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയതായി കാണിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചില കപ്പലുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് ഈ ഇന്ധന കൈമാറ്റം നടന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം, ദക്ഷിണ കൊറിയ തങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാരംഭ വിലയിരുത്തൽ.

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